РИАМО - 21 апр. С начала апреля текущего года количество родов в Московском областном перинатальном центре в Балашихе увеличилось на 30% в связи с переводом рожениц из балашихинского родильного дома в микрорайоне Саввино после его временного перепрофилирования в инфекционное отделение, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В медучреждении состоят на учете около 900 женщин. Там действуют усиленные меры безопасности – ограничили плановые госпитализации, посещения рожениц родственниками, партнерские роды и сопровождение беременных.

«Раньше у нас было в среднем 15-16 родов в сутки, сейчас - около 20. Количество родов увеличилось, но наша команда с этим справляется. Никакого ущерба для наших беременных и рожениц после профилирования Балашихинского роддома нет», - сказала главный врач медицинского учреждения Ольга Серова.

Она добавила, что проводится термометрия всех входящих в перинатальный центр пациенток.

«Если выявляется температура, то осмотр проводится в специально выделенном помещении. Если выясняется, что пациентка контактировала с больным COVID-19 или у нее есть признаки ОРВИ, это сообщается в поликлинику, и дальше ведется совместное наблюдение терапевтом и акушером-гинекологом», - подчеркнула Серова.

Дни открытых дверей и школа матерей теперь проводятся онлайн. В Instagram и на сайте перинатального центра накануне публикуется объявление. Такой формат позволил даже увеличить охват беременных.

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