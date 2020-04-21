РИАМО – 21 апр. В этом году из-за сложившейся ситуации большинство жителей России планируют провести свой летний отдых дома или на даче, только 3% жителей надеются поехать за границу, сообщил во вторник директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Из-за пандемии коронавируса Россия ранее прекратила международное авиасообщение. Другие страны мира, пострадавшие из-за инфекции, также закрыли свои границы.

«Какие планы на летний период у россиян сейчас еще сохраняются? Люди понимают, что планы, скорее всего, будут связаны с домашним видом отдыха. Порядка двух третей об этом заявляют. Еще треть у нас связывает свой отдых с поездкой на дачу. Около 10% процентов нам говорит о своих планах отдохнуть в другом городе или в каком-нибудь селе России», - сказал Родин.

Он отметил, что около 6% россиян планируют отдохнуть летом на Черноморском побережье, 3-4% жителей думают, что смогут поехать за границу. 3% респондентов затруднились ответить.

«В основном, конечно, большая часть россиян уже сегодня отдает себе отчет о проведении своего отдыха дома и на даче», - добавил Родин.

Он уточнил, что телефонный опрос о том, как планируют отдохнуть россияне летом 2020 года, проводился два раза - в марте и апреле. В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет.

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Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

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