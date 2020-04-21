РИАМО - 21 апр. Производители продуктов питания и напитков обратились к правительству России с просьбой оказать им дополнительную поддержку, которая заключается в введении запрета на различные промоакции и предоставление покупателям скидок в торговых сетях, сообщают «Ведомости».

Соответствующее письмо направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем отмечается, что данное решение позволит поставщикам сохранить доходы, которые находятся под угрозой из-за экономического кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

«Авторы письма просят Мишустина ввести мораторий на промоакции и продажу товаров со скидками. Повсеместные промоакции служат для привлечения покупателей, но именно сейчас их нужно свести к минимуму», — говорится в материале.

Также предлагается обязать торговые сети закрепить в договорах поставки мораторий на штрафы за недопоставку и несвоевременную поставку продуктов.

Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков считает, что сфера торговли нуждается в промоакциях, чтобы росла заинтересованность людей при пониженной покупательной способности.

По его мнению, бороться с обилием промоакций необходимо рыночными способами, иначе пострадают все участники рынка.

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