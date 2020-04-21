РИАМО - 21 апр. Обсуждать смягчение и снятие ограничительных мер, введенных в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции, можно после 30 апреля, пока это делать рано, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Давайте дождемся 30 апреля. <...> Мы видим, что динамика по количеству заразившихся есть, поэтому пока обсуждать тему смягчения мер рано», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

С 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск можно оформить на сайте mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Пешком передвигаться по городу можно без разрешений, но соблюдая правила. Покидать квартиру следует только для похода за продуктами и лекарствами, для выгула собак и выноса мусора.

Также в столице введен режим повышенной готовности, из-за чего закрылись все непродуктовые магазины, парки, кафе, рестораны, спортзалы, салоны красоты и учреждения культуры и искусства, прекратил работу каршеринг. Из-за пандемии отменены все массовые мероприятия, сотрудники по возможности работают из дома, школы перешли на дистанционное обучение.

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