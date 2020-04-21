РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Проект магазина Decathlon в Мытищах согласован рабочей группой архитектурной комиссии, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Новый магазин спортивных товаров сети «Декатлон» на улице Мира в Мытищах будет иметь необычные фасады, напоминающие тетрис. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области согласовала проект нового магазина международной сети «Декатлон», который планируется построить на улице Мира в Мытищах.

«Площадь застройки здания составит 3 558 квадратных метров. Оно будет одноэтажным, с фасадами в характерных цветах сети «Decathlon», белых с голубыми акцентами. Открытие магазина позволит обеспечить шаговую доступность спортивных товаров, необходимых для жителей», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Основной задачей архитекторов было сделать протяженные глухие поверхности здания более разнообразными. Так, в зоне главного входа был выполнен полностью остекленный угол, акцентированный голубым козырьком с большой информационной конструкцией. В облицовке основной части фасадов применен пластический прием с выносом части панелей, образующих рисунок наподобие тетриса.

«Архитекторы нашли оригинальный способ придания большим глухим плоскостям стен объема, формирующего новый масштаб здания. Они использовали пластические приемы, усилили динамичность фасада при помощи информационных конструкций. Особое внимание авторы уделили «пятому» фасаду, то есть кровле, на которой будет выполнен яркий геометрический рисунок», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.