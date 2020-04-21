РИАМО - 21 апр. Неизвестный тайно похитил из квартиры москвички женскую сумку Prada, в которой находились золотые сережки с жемчугом, а также сумку с ноутбуком и другие ценные вещи, общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в полицию обратилась потерпевшая 1969 года рождения и заявила о краже ценных вещей. Инцидент произошел 19 апреля по адресу: Москва, улица Спартаковская, дом 1/2.

«Из квартиры похитили <…>: паспорт РФ, СНИЛС, водительское удостоверение, два медицинских полиса, золотые сережки с жемчугом, ключи от квартиры и дома, 10-15 тысяч рублей, две банковские карты, а также сумку с находящимся в нем ноутбуком фирмы ASUS», – сказал собеседник агентства.

Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».