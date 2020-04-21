РИАМО - 21 апр. Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья призывают не идти на уловки мошенников и не перечислять им деньги за покупку цифровых пропусков, все пропуска на передвижение оформляются бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас в одной из социальных сетей размещен пост, в котором предлагают за полторы тысячи рублей купить пропуск c QR-кодом для передвижения по Москве и области.

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что все подобные сервисы нелегальны и грозят потерей не только денег, но и персональных данных. Цифровые пропуска оформляются бесплатно», – сообщила начальник пресс-службы регионального ведомства Татьяна Петрова.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные абонентские номера или счета. А о подобных фактах сообщать в полицию по телефону 02 или обращаться в Дежурную часть территориального органа внутренних дел.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

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