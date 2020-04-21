РИАМО - 21 апр. Для неотложных поездок жителям Москвы и Московской области лучше всего заказать такси, сообщил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Лучше конечно, планировать поездки заранее, но, на крайний случай, можно воспользоваться такси», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Водитель такси обязан проверить наличие у пассажира цифрового пропуска. Его отсутствие будет является причиной для отказа от выполнения услуги по перевозке.

С 22 апреля дорожные камеры в столице начнут фиксировать автомобили, на которые не оформлен цифровой пропуск. Он также необходим для поездок на общественном транспорте, а также велосипедах и самокатах.

Режим самоизоляции в Москве для всех без исключения граждан действует до 1 мая. Жители обязаны оставаться в своих квартирах в целях предотвращения распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

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