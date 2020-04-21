РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Рабочие отремонтировали крышу над спортивной площадкой на Сосновой улице в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние покрытия на спортивной площадке в микрорайоне Кутузово. Он отметил, что на улице Сосновая у детсада №25 отсутствуют элементы крыши на спортплощадке.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта крыши на спортивной площадке в микрорайоне Кутузово сообщаем, что по данному факту был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению кровельного покрытия проведены», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.