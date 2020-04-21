РИАМО - 21 апр. Днем во вторник не все жители Москвы и Подмосковья решили остаться дома, однако индекс самоизоляции в регионе все равно выше среднего значения, следует из данных «Яндекса».

«Яндекс» измеряет индекс самоизоляции в российских городах в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс - тем меньше людей на улицах, а значит, коронавирусу сложнее распространяться. Низкий индекс означает, что улицы многолюдны, а это опасно в условиях эпидемии.

По состоянию на 12 часов вторника, индекс самоизоляции в столице составляет 3,1 балла, чуть выше он в поселении Московский ТиНАО - 3,5 балла.

Крупные подмосковные города также демонстрируют неплохие показатели: Лобня, микрорайон Железнодорожный Балашихи - 3,5 балла; Королев, Лыткарино, остальная территория Балашихи - 3,3 балла; Красногорск, Люберцы, Ивантеевка - 3,2 балла.

В Московском регионе из-за эпидемии коронавируса действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить на улицу можно в случае крайней необходимости. При этом для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск. Данные ограничительные меры помогают сдержать распространение Covid-19.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.