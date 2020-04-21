РИАМО - 21 апр. Гражданину без определенного места жительства в столичном районе Замоскворечье неизвестный стеклянной бутылкой нанес множественные удары в голову в ходе ссоры, сообщил РИАМО во вторник представить пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«20 апреля в 10:16 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 09:00 от дома 10 строение пять по улице Летниковская нарядом скорой медпомощи с открытой черепно-мозговой травмой, с сотрясением головного мозга, переломом верхней челюсти гражданина, 1983 года рождения, неработающего», — сказал собеседник агентства.

Из-за полученных травм потерпевшего не удалось опросить, его госпитализировали в реанимационное отделение.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленной причинение тяжкого время здоровью»