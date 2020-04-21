РИАМО - 21 апр. Для борьбы с природными пожарами в столице создана специализированная группировка пожарных и спасателей, в ближайшее время вертолеты Московского авиационного центра приступят к ежедневным облетам и мониторингу обстановки, сообщил во вторник заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Создана специализированная группировка пожарных и спасателей общей численностью 153 человека и 45 единиц техники. Кроме того, в состав группировки включены три вертолета КА-32», - сказал Бирюков.

По его словам, вертолеты Московского авиационного центра в скором времени начнут ежедневные облеты и мониторинг обстановки в столице и в соседних регионах.

Бирюков отметил, что из-за начала пожароопасного сезона были приняты дополнительные меры по безопасности, в первую очередь – в новой Москве.

«На территории ТиНАО проведена опашка населенных пунктов поселений и садоводческих участков, непосредственно прилегающих к лесным массивам», - уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что также были обследованы места забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в тех районах, где мало воды. Кроме того, оборудовали подъезды к водоемам, обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки.

Бирюков добавил, что к тушению природных пожаров дополнительно могут привлечь более 30 тысяч спасателей. В Троицком и Новомосковском округах постоянно дислоцируются 11 пожарных частей общей численностью более 250 человек.