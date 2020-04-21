РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Жителям городского округа Мытищи объяснили систему электронных пропусков и ответили на другие вопросы в рамках дистанционного приема, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

«Вместе с первым заместителем председателя Мособлдумы, членом фракции «Единая Россия» Никитой Чаплиным провели дистанционный прием и ответили на все сообщения жителей городского округа Мытищи с просьбой помочь разобраться. Разрешение на поездку на дачу, система пропусков и доставка продуктов и лекарств на дом – те вопросы, которые сегодня больше всего беспокоят наших граждан», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что поездки в Подмосковье на свой загородный участок разрешены. Для этого необходимо оформить цифровой пропуск, который действует в течение суток.«Поэтому чтобы поехать на дачу, а затем вернуться на следующий день, придется оформлять два пропуска. А вот если вы хотите поехать за город и вернуться в тот же день, достаточно будет одного кода. Кстати, в Подмосковье появился еще один способ получения пропуска. Теперь пропуск, дающий право на передвижение по области и Москве, можно оформить по СМС по короткому телефонному номеру», - добавил Гореликов.

Он отметил, что жители старше 65 лет и люди старше 18 лет с хроническими заболеваниями до 1 мая обязаны соблюдать самоизоляцию, то есть оставаться дома.

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