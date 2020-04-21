РИАМО - 21 апр. Правоохранители задержали злоумышленника, который ранил мужчину около магазина в ходе ссоры в поселке Истра городского округа Красногорск, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«19 апреля в 20:30 в округе Красногорск, поселок Истра, от магазина бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ «Красногорская ГКБ» доставлен и госпитализирован 27-летний мужчина», - сказал собеседник агентства.

Злоумышленника, который нанес ножевое ранение потерпевшему около магазина на почве внезапно возникших неприязненных отношений в ссоре, задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело.