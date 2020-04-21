РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 апр. Десять кубометров валежника собрали участники субботника в экопарке «Губайловский» в подмосковном Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Четвертый субботник состоялся в экопарке «Губайловский». Подрядчики и сотрудники МАУК «Парки Красногорска» собрали 10 мешков мусора, 50 мешков листвы вокруг спортивных площадок, площадки «Деревянное зодчество» и для выгула собак. Промели все асфальтовые дорожки специализированной техникой, собрали 10 кубов валежника, который частично раздробили на месте», - говорится в сообщении.

Кроме того, участники субботника произвели очистку прибрежной зоны болот от случайного мусора.

В городском округе проходит череда субботников. Из-за ограничительных мер, направленных на снижение риска распространения эпидемии коронавируса, весеннюю уборку территории проводят без участия жителей.