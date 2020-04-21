РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. Задать вопросы по порядку заполнения деклараций 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» жители Балашихи смогут по телефону горячей линии ИФНС России по Балашихе до 30 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«C 20 по 30 апреля с 9:00 до 17:00 налогоплательщики, состоящие на налоговом учете в инспекции ФНС России по Балашихе Московской области, могут позвонить по телефону горячей линии и задать вопросы по порядку заполнения деклараций 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии: 8(495)529-13-69.