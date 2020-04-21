РИАМО - 21 апр. Два детеныша двугорбых верблюдов самец Шторм и самка Буря родились в Московском зоопарке, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

Верблюдицы Альба и Понка приехали в зоопарк в конце сентября уже беременными.

«Оба детеныша родились прямо на песчаной части вольера, которая максимально подобна природным условиям. Роды у Альбы длились с 8 до 10 часов утра, у Понки – с 5:30 до 8 часов утра. Так что оба верблюжонка пришли в этот мир на рассвете», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, потому что мать Альба не могла это делать самостоятельно. Такие проблемы нередко возникают у самок, которые рожают впервые. В эту неделю работники зоопарка сдаивали молоко у Альбы, чтобы у нее не началось воспалительных процессов в вымени из-за застоя молока.

Обе матери заботятся о детенышах, вовремя их кормят, запрещают далеко уходить и пропадать из виду, следят за их состоянием. Новорожденные верблюжата активны, уже в первый день жизни они могут следовать за матерью.

Директор зоопарка также добавила, что сотрудники постараются дать детенышам все необходимое.

Пока Московский зоопарк закрыт для посетителей в рамках режима самоизоляции, который ввели для борьбы с распространением коронавируса.