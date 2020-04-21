РИАМО - 21 апр. Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу, сообщил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Велосипед — это средство передвижения в любом случае. Для передвижения на нем необходимо получить пропуск. Но, когда вы заходите на портал mos.ru, вам не нужно выбирать ни один из пунктов — «общественный» или «личный» транспорт», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что на территории города в настоящий момент функционируют велопрокаты. Они нужны тем, у кого есть постоянный пропуск для поездок на работу, а также волонтерам и курьерам служб доставки.

Пропускной режим в Москве ввели с 15 апреля в связи с эпидемией коронавируса. На данный момент срок его действия продлен до 1 мая.

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