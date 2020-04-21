РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Жители подмосковного Подольска пожаловались на шум от ночной выгрузки товаров в сетевом магазине на улице Машиностроителей, с водителями и грузчиками провели разъяснительную беседу, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале, что в ночное время суток магазин «ДА!» на улице Машиностроителей, 32Б производит приемку-разгрузку товара с полуночи до двух-трех часов ночи. При этом стоит громкий шум, грохот тележек, тарахтит грузовик. Он попросил принять меры. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли рассмотрело управление потребрынка администрации Подольска.

«В период противодействия коронавирусной инфекции на основании письма Минтранса Московской области разрешена круглосуточная бесплатная парковка для грузового транспорта в целях выгрузки продуктов питания и иных товаров на объекты торговли и общественного питания и доставки товаров покупателям, заказанных посредством интернет-торговли и сервисов доставки. Из письменных объяснений директора магазина «ДА!» ООО «Фреш Маркет» следует, что в настоящее время покупательская активность снизилась, поставка и разгрузка товаров производится строго с 8:00 до 21:00», - сказал заместитель главы администрации округа Алексей Кук.

Он отметил, что с водителями и грузчиками провели разъяснительную беседу о соблюдении закона о тишине.