РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Во вторник факультет безопасности жизнедеятельности Московского государственного открытого университета (МГОУ) в Мытищах проведет День открытых дверей онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Факультет безопасности жизнедеятельности МГОУ ведет обучение студентов с 1 сентября 2005 года.

«На факультете работают высококвалифицированные преподаватели, многие из них имеют опыт действия в чрезвычайных ситуациях, являются участниками и ветеранами боевых действий, отмечены государственными наградами. Исполняющий обязанности декана факультета безопасности жизнедеятельности Владимир Леонов расскажет об особенностях обучения на факультете и ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Выпускники факультета работают как в образовательных учреждениях, так и в силовых структурах, органах местного и федерального управления, учреждениях детского отдыха и туризма.

Среди партнеров факультета: МЧС России, министерство обороны РФ, Всероссийский студенческий корпус спасателей.

День открытых дверей факультета безопасности жизнедеятельности МГОУ состоится во вторник в 16:00. Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.