Коронавирус оставил без работы многих ведущих в Москве. В начале сезона свадеб и выпускных никогда еще не было столько отмен торжеств. Месяц назад московская ведущая корпоративов начала устраивать свадьбы, дни рождения и игры в онлайн-формате, и сегодня эту идею подхватили несколько event-агентств Московского региона. Ведущая Татьяна Супрун в интервью РИАМО рассказала, есть ли спрос на онлайн-вечеринки в время самоизоляции и сколько можно на этом заработать.

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Из бухгалтера в ведущие

Фото героини Татьяны Супрун Фото героини Татьяны Супрун Фото героини Татьяны Супрун 1 из 3

По профессии я бухгалтер, училась в Финансовой академии при правительстве РФ. Несколько лет я проработала аудитором в международной компании Ernst&Young. Но четыре года назад поняла, что надо что-то менять. Поиски себя привели меня в ведущие.

Я уволилась с работы и стала вести корпоративы и «Мафию» в одном из крупных московских клубов, а через некоторое время устроилась редактором на «Модный приговор». Работать на Певром канале приходилось по 24 часа в сутки, и на ведение мероприятий у меня просто не оставалось времени, поэтому пришлось уволиться и полностью посвятить себя корпоративам.

Моя карьера пошла в гору довольно быстро, так как я сразу нашла себе наставника, вступила в клуб ведущих, и мы вместе с единомышленниками креативили и придумывали программы.

До карантина параллельно с корпоративами я вела экскурсии и внутренние мероприятия на английском и русском языках в крупной компании. Это был стабильный заработок, мне было комфортно. Но сейчас ситуация изменилась. Я думаю, после карантина она будет кардинально другой.

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Как вечеринки вышли в Zoom

Фото героини Татьяны Супрун

Сейчас я активно развиваю онлайн-мероприятия и даже начала сотрудничать с агентством, у которого есть платформа под онлайн-формат. Когда они запускались, то планировали проводить в онлайне только квизы, но мы расширили спектр игр – сейчас это и «Мафия», и «Сопротивление», в разработке авторская игра. Также добавили дни рождения и свадьбы через Zoom.

Идея вести мероприятия онлайн у меня возникла случайно. Знакомая, которая живет в Петербурге и поставляет мне клиентов на квизы, в марте предложила провести мероприятие в онлайне. Так как начались отмены офлайновых мероприятий из-за карантина, я согласилась. Собрала ведущих и провела для них «Мафию» онлайн, а дальше начала собирать своих клиентов – молодоженов и юбиляров – и проводить для них онлайн-игры.

У меня быстро набралось несколько групп, которые захотели играть в «Мафию» на регулярной основе. Теперь они играют несколько раз в неделю. Участники – из разных городов и стран, с разными часовыми поясами.

Фото героини Татьяны Супрун Фото героини Татьяны Супрун 1 из 2

Про Zoom много говорят, что это ненадежная платформа, но, протестировав аналоги, мы пришли к выводу, что в Zoom устраивать игры и вечеринки удобнее всего.

Самое сложное для меня – вести квиз, так как в онлайн-формате много технических моментов: нужно видеть не только всех участников сразу, но и техническую часть регулировать, реагировать на чат и следить за заданием. На адаптацию к этому формату мне еще потребуется несколько недель.

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Преимущества «Мафии» в онлайне

Фото героини Татьяны Супрун

В Zoom идеально играть в «Мафию» компанией из 10 человек. Это должна быть либо полностью знакомая компания, либо все незнакомые. Еще это классный нетворкинг, когда каждый говорит, чем он может быть полезен другим участникам. Поэтому именно эта игра в онлайн-формате мне нравится гораздо больше, чем вживую.

Также записываю бумеранги, кричалки, прошу всех нарядиться в гангстеров, подготовить еду и бокал вина.

Я как ведущий могу отключить у всех микрофоны и регулировать отсутствие балагана. Игрокам удобнее – так игра идет динамичнее. Могу ограничивать выступление каждого участника 40 секундами. Единственный минус онлайн-формата в том, что вживую есть тусовка, и ты можешь обсудить игру с участниками, поделиться эмоциями.

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Дни рождения и свадьбы в самоизоляции

Фото героини Татьяны Супрун

Свадьбы и дни рождения в Zoom я тоже веду, но, конечно, в офлайне их праздновать веселее – люди лучше взаимодействуют друг с другом. Для вечеринки в Zoom важно, чтобы у всех участников хорошо работал интернет, чтобы все зашли в конференцию с компьютера, и чтобы ведущая была хорошо подготовлена.

Я стараюсь устраивать максимально персонализированные дни рождения – больше узнать про именинника и его гостей. Заранее создаю чат с гостями, где мы готовим сюрприз для виновника торжества.

Ход вечеринки должен быть динамичен. Сначала людям нужно пообщаться, расслабиться и позволить себе вовлечься в процесс. Если это день рождения, то я могу подготовить фон для Zoom с фотографией именинника, запросить фото у гостей и прочее.

На свадьбу-онлайн показываю первую переписку молодоженов, прошу гостей записать тосты и так далее.

В онлайне могут быть и фотоквесты, и шутки про гостей, и танцевальные паузы. Например, через специальное приложение можно наложить лица гостей на танцующих человечков.

Я монтирую видео с онлайн-свадеб и дней рождений, «Мафию» тоже записываю, чтобы был контент для соцсетей у участников.

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Сколько может заработать ведущий в Zoom

Я была одной из первых в Москве ведущих, кто стал работать в онлайне. И сегодня мой заработок даже больше, чем у офисных сотрудников. С запуском онлайн-платформы я рассчитываю вести по три-четыре мероприятия в день.

Когда месяц назад я публиковала в сториз, как провожу «Мафию» онлайн, мне президент одного из клубов писал: «Таня, ты о чем, какая «Мафия» онлайн?! А теперь другие клубы мафии запустили у себя онлайн-формат.

Конечно, в условиях карантина многие ведущие растерялись, они буквально не знают, что делать, есть и те, кто не готов вести что-либо за маленькие деньги, но я эти позиции не разделяю. Ведущему нужно быть постоянно в тонусе и развиваться, поэтому лучше начать с малого.

Возможно, в этом году и выпускные пройдут в Zoom. Некоторые участники выпускных уже внесли мне предоплату, и я планирую перевести их в онлайн.

Для игроков выгоднее всего квиз, так как за 300 рублей в игре могут принять участие все члены семьи по ту сторону монитора. За «Мафию» и «Сопротивление» я беру 300 рублей с участника за игру, обычно играют две-три игры. Я веду мафию и на английском тоже, которая подороже.

Что касается дней рождений, то персонализированное стоит от 5000 тысяч рублей за 1,5 часа, свадьба – от 4000 рублей за час, но готовлюсь я к таким событиям чуть ли не дольше, чем к офлайн-торжествам, которые стоят в несколько раз дороже.

В мае начинается сезон свадеб, но я понимаю, что пропустила его. И даже если ко мне обратятся люди после снятия карантина, я могу себе позволить отказываться от заказов, пока не будет вакцины от коронавируса.

До карантина никто и не думал играть в «Мафию» или квизы онлайн, но я уверена, что этот формат будет востребован и после, потому что это выгодно всем – и ведущим, которым не нужно искать площадку, и участникам, которые могут быть из разных уголков мира.

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