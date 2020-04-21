РИАМО - 21 апр. Автомобилистам, которые будут ездить по столице без пропуска, могут начать выписывать несколько штрафов за одну поездку – за каждую фиксацию нарушения камерой, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

С 22 апреля в мегаполисе камеры фиксации нарушений правил дорожного движения будут также проверять наличие пропуска на передвижение на транспорте у водителей по госномеру машины.

«Технически такая возможность (выписывания штрафов за каждую фиксацию камерой – ред.) существует. Она ровно такая же, как и когда вы в течение дня неоднократно нарушаете правила дорожного движения и вам приходит несколько штрафов», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что на сегодняшний день этот вопрос еще обсуждается.

Для перемещения по территории столицы на личном и общественном транспорте сейчас необходим цифровой пропуск. Его наличие проверяют сотрудники полиции и других контролирующих служб. Отсутствие электронного пропуска или недействительный пропуск грозит наложением административного штрафа.

Такая мера введена из-за пандемии коронавируса.

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