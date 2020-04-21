РИАМО - 21 апр. Жители столицы могут оформить разовый цифровой пропуск за 2 дня до запланированной поездки, указав дату выезда при оформлении, сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк

«Человек, например, за день, может даже за два дня оформить пропуск, указав конкретный день, на который необходим разовый пропуск. Туда сразу внести реквизиты своих транспортных карт или номер машины», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что полученный пропуск действует сутки с начала даты, то есть с 00:00 до 00:00.

В Москве действует всеобщей режим самоизоляции, который ввели для предотвращения распространения коронавируса. Выходить из дома пешком можно без пропуска, но только по веским причинам, а для передвижения по городу на транспорте нужно оформить цифровой пропуск на сайте mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Жители Москвы смогут оформлять разовый цифровой пропуск за 2 дня до поездки

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21 АПРЕЛЯ

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