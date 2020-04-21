РИАМО - 21 апр. Курс евро достиг отметки в 83 рубля впервые с 6 апреля по данным Московской биржи на вторник, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Европейская валюта выросла на 1,29% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составила 83,045 рубля», – говорится в сообщении.

Курс доллара по результатам торгов на Московской бирже вырос на 1,38% до 76,59 рубля.

Курсы американской и европейской валют стали расти по отношению к рублю на фоне небывалого ранее обвала нефтяных котировок на рынке.