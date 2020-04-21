РИАМО – 21 апр. Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки продолжает помогать бездомным людям в Москве в период распространения коронавируса и действия ограничительных мер из-за эпидемии, сообщает Nation News.

В центре выделили деньги на дополнительную закупку сухих пайков и раздачу их людям без определенного места жительства.

«В Москве нет ограничений по посещению существующих пунктов обогрева, кормления и оказания срочной социальной помощи бездомным гражданам вне зависимости от наличия у человека документов», - говорится в сообщении.

Сейчас на московских улицах по-прежнему работают мобильные службы «Социального патруля». Если у бездомных обнаружены симптомы недомогания, то людям вызывают скорую помощь. Также сотрудники бригады рассказывают бездомным, как защититься от инфекции.

Кроме того, тем бездомным, которые сейчас проживают в стационарных учреждениях, предлагают оставаться в них до окончания действия ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

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