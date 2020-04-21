РИАМО - 21 апр. Власти Москвы в данный момент не планируют вводить пропускной режим для пешеходов, при этом удостоверяющий личность документ должен быть в наличии, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Пока планов введения пропусков именно для пешеходов не было. Но паспорт лучше всегда с собой носить», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, полиция может попросить на проверку паспорт у граждан в тех случаях, когда сотрудники, к примеру, зафиксируют больше скопление людей в одном месте.

Режим самоизоляции в Москве для всех без исключения граждан действует до 1 мая. Жители обязаны оставаться в своих квартирах в целях предотвращения распространения коронавируса. Покидать жилье разрешается только в крайних случаях.

Для перемещения по территории столицы на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Его наличие проверяют сотрудники полиции и других контролирующих служб. Отсутствие электронного пропуска или недействительный пропуск грозит наложением административного штрафа.

В столице за минувшие сутки зарегистрировано 3083новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных Covid-19 в Москве увеличилось до 29433. За весь период эпидемии в столице выздоровели 2057 человек, скончались 233 человека.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.