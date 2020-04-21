РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В своем прежнем графике продолжает работу станция переливания крови Люберецкой областной больницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Прием доноров осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00. Сегодня потребность в крови и ее компонентах остаётся на прежнем уровне.

«Кровь и ее компоненты нужны ежедневно, этот жизненно важный элемент понадобится пациентам с низким гемоглобином или ослабленным иммунитетом. Он также необходим для борьбы с коронавирусом», - сказал главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

Станция переливания крови расположена по адресу: Октябрьский проспект, дом №64. Контактный телефон: 8(495)503-72-27.