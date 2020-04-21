РИАМО - 21 апр. Ситуация с природными пожарами в Центральном федеральном округе России стабилизировалась по сравнению с началом апреля, сообщил журналистам во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

«Центральный федеральный округ критическую отметку миновал. Но в начале апреля ситуация была достаточно нестабильной», - сказал Еникеев.

Он добавил, что на данный момент сложная пожароопасная ситуация наблюдается в Тверской, Владимирской и Ростовской областях.

По словам Еникеева, за последние дни в целом по стране пожароопасная ситуация также стабилизировалась.

«Сегодня надо отметить, что за последнюю неделю ситуация с пожарами стабилизировалась, практически выровнялась с такими же показателями прошлого года», - сказал Еникеев.

При обнаружении природного пожара необходимо позвонить по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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