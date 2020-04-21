РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. Прокуратура Балашихи организовала работу горячей линии по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В целях обеспечения надлежащего надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции городской прокуратурой организована горячая линия для оперативного реагирования на обращения граждан в указанной сфере», - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии: 8(495)523-62-85.

Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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