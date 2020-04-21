РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. Прокуратура Балашихи организовала работу горячей линии по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
«В целях обеспечения надлежащего надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции городской прокуратурой организована горячая линия для оперативного реагирования на обращения граждан в указанной сфере», - говорится в сообщении.
Телефон горячей линии: 8(495)523-62-85.
Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего
- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
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