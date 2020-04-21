РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Жители городского округа Люберцы могут присоединиться к патриотической акции «Фото Победителя», рассказал о своем воевавшем на Великой Отечественной войне предке, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организатором акции выступают Музей Победы и министерство просвещения Российской Федерации.

«Чтобы стать участником акции, нужно написать о своем воевавшем родственнике и опубликовать рассказ с фотографией героя на своей странице в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», Facebook или «Одноклассники», - говорится в сообщении.

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«Рассказы пополнят Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Депозитарий призван сохранить память о каждом, кто внес вклад в Победу – фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, детях войны, узниках концлагерей. Также самые интересные истории будут опубликованы в социальных сетях Музея Победы», - заключается в материале.