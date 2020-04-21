РИАМО - 21 апр. В «Одноклассниках» появилась витрина онлайн-услуг для поддержки предпринимателей и исполнителей услуг, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Новый сервис призван объединить исполнителей и предпринимателей, которые могут оказывать услуги дистанционно.

«Новая витрина станет частью сервиса «Мастера», о тестовом запуске которого «ОК» объявили в конце 2019 года. В условиях карантина и самоизоляции из-за пандемии коронавируса сервис будет переориентирован на онлайн-услуги», - говорится в сообщении.

На витрине отражаются исполнители и предприниматели трех категорий: спорт, образование и товары на заказ. Вероятно, в ближайшее время перечень сфер расширят.

На первом этапе на витрину попали исполнители услуг, которые ранее участвовали в публичном тестировании раздела «Мастера». В ближайшее время все, кто разместит свое резюме в этом разделе и будет готов работать онлайн, смогут поставить специальную отметку в настройках своего профиля в сервисе. После этого их анкета появится на витрине в соответствующей категории.

С помощью этого сервиса предприниматели и исполнители смогут получить новых клиентов, а пользователи смогут найти проверенных специалистов.

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