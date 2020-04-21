РИАМО – 21 апр. На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Журналисты также относятся к зоне риска. Мы внимательно следим как министерство, что происходит с нашими коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около 100 журналистам на сегодняшний день диагностировали коронавирусную инфекцию», - сказал Волин.

Он также добавил, что около 500 человек сейчас находятся на обязательном карантине. Кроме того, недавно в Москве был зафиксирован первый случай смерти одного из журналистов.

В Москве выявлено 29433 случая заражения коронавирусом, в России – 52763 случая.

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21 АПРЕЛЯ

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