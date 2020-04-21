РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Жители подмосковных Люберец могут посмотреть видеоролики, связанные с жизнью обитателей «Москвариума», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Познавательные видеоролики о водных обитателях крупнейшего в Европе аквариума - «Москвариума» - публикуются на официальном YouTube-канале и страницах в социальных сетях. Видеоматериалы можно увидеть в 12:00 несколько раз в неделю», - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что комплекс закрыт для традиционного посещения, его специалисты подготовили насыщенную экскурсионную онлайн-программу. Она регулярно пополняется новыми подробностями о самых необычных водных обитателях, их рационе питания, распорядке дня, особенностях взаимоотношений с людьми.

«Можно будет увидеть показательные кормления акул, мурен, пираний, скатов и многих экзотических рыб», - отмечается в материале.

23 апреля в 12:00, во Всемирный день книги, известный детский писатель Анна Гончарова, автор 30 книг и более 200 сказок, в онлайн-режиме представит свою сказку о путешествии в «Москвариум» енотиков по имени Еня и Еля. 25 апреля в 12:00 состоится познавательная экскурсия об осьминогах.