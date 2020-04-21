РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Участок площадью 17,6 гектара передали из областной собственности для более чем 130 многодетных семей Подольска, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Из собственности Московской области в собственность городских округов Подольск и Жуковский переданы два земельных участка площадью почти 40 гектаров, которые позволят обеспечить землей около 280 многодетных семей.

«Минмособлимуществом совместно с администрациями городских округов была проделана большая работа по подбору подходящих земельных участков из областной и неразграниченной собственности для обеспечения многодетных семей. Так, для многодетных семей городского округа Подольск был подобран участок площадью 17,6 гектара в районе деревни Ваулово городского округа Чехов, а для многодетных семей городского округа Жуковский – 22 гектара в селе Никитское Раменского округа», - сказал министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Переданные участки позволят обеспечить землей примерно 150 семей Жуковского и свыше 130 семей Подольска. Работа по подбору земли продолжается, готовятся еще несколько участков областной собственности для передачи в другие городские округа.

С 2011 года, когда вступил в действие закон Московской области об обеспечении многодетных семей региона земельными участками, землю получили более 27 тысяч семей, из них 311 участков переданы многодетным семьям в первом квартале 2020 года.