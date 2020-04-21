РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 апр. Сотрудники полиции Домодедова раскрыли кражу велосипеда из подъезда многоквартирного дома, злоумышленник задержан, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть полиции Домодедова поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее велосипед из подъезда одного из домов на площади Гагарина. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан неоднократно судимый 31-летний местный житель. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.