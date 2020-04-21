РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. Отделение переливания крови в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе теперь работает ежедневно с 8:00 до 12:00 в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте медучреждения.

В Московском областном онкологическом диспансере работает отделение переливания крови. Сотни пациентов больницы нуждаются в донорской крови каждый день. Без компонентов донорской крови невозможно проведение ни одной хирургической операции, невозможно оказать помощь детям, которые находятся на лечении.

«Сегодня в связи с усложнением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса отделение переливания крови стало работать ежедневно с 8:00 до 12:00. Каждый день здесь принимают около 25 человек», - сказал заведующий отделением переливания крови Московского областного онкологического диспансера Николай Пеньков.

Он добавил, что на территорию областного онкодиспансера желающие сдать кровь допускаются только в средствах защиты, то есть в масках. Также для соблюдения мер предосторожности в отделении есть санитайзеры с антисептиком для обработки рук, каждому при входе измеряют температуру.

«Всю информацию о подготовке к сдаче крови, особенно в первый раз, можно узнать на интернет-портале «Ядонор.ру», где есть ответы на самые разные вопросы, касающиеся донорства», - пояснил Пеньков.

Стать донором может каждый гражданин России, достигший 18-летия. Прием доноров ведется по адресу: Балашиха, улица Карбышева, дом №6, отделение переливания крови.

Телефон для справок: 8(495)521-56-38.

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля с 2007 года. Он посвящен, в первую очередь, донорам, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей, а также врачам и медперсоналу, которые непосредственно занимаются заготовкой и обследованием донорской крови и ее компонентов.

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