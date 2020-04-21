РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Национальный парк Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» во вторник проведет видеоурок «Национальный парк для самых маленьких», сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

Юные любители природы познакомятся с единственным в мире национальным парком, который расположен в самом крупном мегаполисе Европы, получат ответы на свои вопросы.

«Почему «Лосиный остров» так называется? Какие тайны скрывает? Какие деревья растут в парке? Кто обитает в «Лосином острове»? Какие птицы прилетают весной и где они расселяются? Без сомнения, взрослым тоже будет интересно, подключайтесь всей семьей! Время пролетит незаметно, потому что за 40 минут нужно будет посмотреть мультфильмы и отгадать загадки. Участникам – приятный сюрприз!» - говорится в сообщении.

Старт мероприятия в 17:00. Зарегистрироваться можно по почте: burmistrova@elkisland.ru. Также для оперативного общения будет организована группа в WhatsApp: +7(965)131-15-88. Тема следующего урока, который состоится 24 апреля: «Кто живет в нашем парке?».