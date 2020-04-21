РИАМО - 21 апр. Станцию метро «Каховская» в составе южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) откроют после реконструкции в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Южный участок БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» соединяет три действующие радиальные линии метро, а также БКЛ со строящейся Коммунарской линией метро. Его открытие улучшит транспортную доступность для 500 тысяч москвичей», – сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что станцию «Каховская» планируют открыть после реконструкции в 2021 году в составе южного участка БКЛ.

В 2022 году в составе южного участка БКЛ откроются станции «Варшавская» и «Каширская» вместе с восточным участком линии.

Строительство южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» начали в 2017 году. Его общая длина составляет семь километров, на нем расположатся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Станции «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» Каховской линии метро закрыли в 2019 году для реконструкции и интеграции в БКЛ.

Большая кольцевая линия метро — крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция.

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