РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов согласовал акт выбора места под строительство пешеходного перехода на железнодорожной станции Львовская, его планируют реализовать в 2021 году, сообщается на сайте администрации округа.

«Пестов согласовал акт выбора места под строительство пешеходного перехода на железнодорожной станции Львовская для включения в инвестиционный проект «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта филиалом ОАО «РЖД» Московско-Курской железной дороги — 2021 год», - говорится в сообщении.

Установка турникетов без согласования с органом местного самоуправления нарушила привычные для жителей пути подхода к железнодорожной станции. По поручению Пестова территориальный отдел в микрорайоне Львовский совместно с комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации приступил к разработке схемы организации подходов, дефектно-сметной документации для проведения благоустройства территории с обустройством пешеходных дорожек к железнодорожной станции Львовская.

Вопрос об устройстве регулируемого перехода через железнодорожные пути в северной части платформы станции Львовская широко обсуждался в социальных сетях, также об этом были обращения жителей микрорайона в адрес администрации осенью 2019 года. Железная дорога – это зона повышенной опасности, она требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности.