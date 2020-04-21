РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 апр. Полицейские Домодедова задержали подозреваемого в совершении грабежа ранее судимого местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть отдела полиции УМВД России по Домодедову поступило заявление от 50-летнего жителя деревни Кутузово о том, что в его доме неизвестный, применив насилие, похитил пневматический пистолет и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый 48-летний местный житель. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.