Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции

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За нарушение режима самоизоляции при объявлении режима повышенной готовности сейчас действуют следующие нормы ответственности для физических лиц:

– по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ – штраф в 15–40 тысяч рублей;

– по статье 20.6.1 КоАП РФ – штраф в 1–30 тысяч рублей;

– по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы – штраф в 4–5 тысяч рублей.

Когда вводились данные штрафы, в Госдуме давали пояснения, что часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ будет применяться к лицам, прибывшим из других стран, находящихся в 14-дневном карантине, к лицам, имеющим положительный коронавирусный статус, и к тем, кто с ними контактировал. Если же происходит нарушение режима повышенной готовности прочими лицами, то применяется либо статья 20.6.1 КоАП РФ, либо региональный штраф (при его наличии).

Также было разъяснено, что субъекты РФ могут принимать свои штрафы за нарушение режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации – главное, чтобы они не превышали размер федеральных штрафов. Так, в Москве оштрафовать могут по статье 3.18.1 и наложить штраф в 4 тысячи рублей за первичное нарушение и в 5 тысяч рублей за повторное нарушение или за нарушение, совершенное на автомобиле.

На практике же мы видим совершенно хаотичное применение данных норм, говорит Орест Мацала, ведущий юрист «Европейской юридической службы». Так, в Москве одного гражданина привлекли по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ по постановлению судьи Головинского районного суда по делу №05-0679/2020, а другого – по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ по постановлению судьи Савеловского районного суда по делу от 16 апреля 2020 г. №5-504/20. Однако в обоих постановлениях не говорится о том, что эти граждане относятся к лицам зараженным, приехавшим из-за рубежа либо контактировавшим с ними. Они просто без надобности находились на улице. В итоге применили федеральный, а не московский КоАП. По мнению юриста, это правомерно, однако неясно, почему именно применили федеральную норму, когда существует норма города Москвы.

Как видно из примеров, на сегодняшний день отсутствует единая правоприменительная практика по данным статьям. В итоге оштрафовать по факту могут как по региональному, так и по федеральному законодательству, а иногда и применить статью 6.3 КоАП РФ. Например, если человек отошел слишком далеко от дома либо гуляет в компании других людей, не соблюдая дистанцию (для Москвы это 1,5 метра). Однако оштрафовать дважды за одно и то же деяние по закону нельзя, то есть одновременно два штрафа – по федеральному и региональному закону – выписать не могут.

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