Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции

По каким законам могут выписать штраф
За нарушение режима самоизоляции при объявлении режима повышенной готовности сейчас действуют следующие нормы ответственности для физических лиц:
– по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ – штраф в 15–40 тысяч рублей;
– по статье 20.6.1 КоАП РФ – штраф в 1–30 тысяч рублей;
– по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы – штраф в 4–5 тысяч рублей.
Когда вводились данные штрафы, в Госдуме давали пояснения, что часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ будет применяться к лицам, прибывшим из других стран, находящихся в 14-дневном карантине, к лицам, имеющим положительный коронавирусный статус, и к тем, кто с ними контактировал. Если же происходит нарушение режима повышенной готовности прочими лицами, то применяется либо статья 20.6.1 КоАП РФ, либо региональный штраф (при его наличии).
Также было разъяснено, что субъекты РФ могут принимать свои штрафы за нарушение режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации – главное, чтобы они не превышали размер федеральных штрафов. Так, в Москве оштрафовать могут по статье 3.18.1 и наложить штраф в 4 тысячи рублей за первичное нарушение и в 5 тысяч рублей за повторное нарушение или за нарушение, совершенное на автомобиле.
На практике же мы видим совершенно хаотичное применение данных норм, говорит Орест Мацала, ведущий юрист «Европейской юридической службы». Так, в Москве одного гражданина привлекли по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ по постановлению судьи Головинского районного суда по делу №05-0679/2020, а другого – по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ по постановлению судьи Савеловского районного суда по делу от 16 апреля 2020 г. №5-504/20. Однако в обоих постановлениях не говорится о том, что эти граждане относятся к лицам зараженным, приехавшим из-за рубежа либо контактировавшим с ними. Они просто без надобности находились на улице. В итоге применили федеральный, а не московский КоАП. По мнению юриста, это правомерно, однако неясно, почему именно применили федеральную норму, когда существует норма города Москвы.
Как видно из примеров, на сегодняшний день отсутствует единая правоприменительная практика по данным статьям. В итоге оштрафовать по факту могут как по региональному, так и по федеральному законодательству, а иногда и применить статью 6.3 КоАП РФ. Например, если человек отошел слишком далеко от дома либо гуляет в компании других людей, не соблюдая дистанцию (для Москвы это 1,5 метра). Однако оштрафовать дважды за одно и то же деяние по закону нельзя, то есть одновременно два штрафа – по федеральному и региональному закону – выписать не могут.
Кто может вынести предписание о штрафе
Это зависит от статьи, которая применяется, поясняет Орест Мацала. Например, по статье 6.3 КоАП РФ протоколы составляются сотрудниками полиции, должностными лицами органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Далее протоколы направляются в соответствующие районные суды.
По статье 20.6.1 КоАП РФ протоколы могут составлять должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ. Перечень этих органов и их должностных лиц утверждается высшим должностным лицом субъекта РФ.
В столице в соответствии со статьей 16.5 КоАП г. Москвы (в редакции от 01.04.2020) уполномоченными лицами (по статье 3.18.1) являются сотрудники органов внутренних дел – полиции, в том числе полиции на транспорте.
Следует помнить, что по требованию гражданина сотрудник полиции обязан предъявить служебное удостоверение.
Как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе>>
Процедура составления протокола
Сотрудник правоохранительных органов самостоятельно выбирает граждан для проверки. Он обязательно должен представиться, назвать фамилию, звание и должность, сообщить цель и причину обращения. Служебное удостоверение полицейский обязан предъявлять лишь по требованию гражданина.
Если сотрудник полиции на месте убеждается в наличии административного правонарушения (АПН), он составляет протокол. В нем указываются:
– дата и место составления;
– должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
– сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об правонарушении;
– фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших (если имеются);
– место, время совершения и событие правонарушения;
– статья КоАП или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за данное правонарушение;
– объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело;
– иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Копию протокола сотрудник полиции вручает гражданину. Поскольку нарушения по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ или, к примеру, по статье 3.18.1 КоАП Москвы имеют срок давности от 2 месяцев до 1 года, в границах этого срока может прийти повестка из суда для вынесения решения (постановления об АПН). Решение будет вынесено только после того, как нарушитель будет уведомлен о времени и месте рассмотрении дела. Если он не явится, дело рассмотрят без него.
Если гражданин не обжалует штраф, через 10 суток он вступает в силу. С этого момента его необходимо уплатить в 60-дневный срок.
Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии>>
Если вы не согласны с действиями полицейского
Главное – не идти на конфликт с уполномоченными лицами, уверяет юрист. Не стоит также отказываться предъявить паспорт. В противном случае за неподчинение законному требованию сотрудника полиции могут привлечь к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (1 000 рублей либо арест до 15 суток), предупреждает Мацала. При отказе предъявить документы человека доставят в отделение полиции для установления личности.
Попробуйте спокойно объяснить ситуацию. Если вы не согласны с тем, что вам разъясняют уполномоченные лица, отразите это без криков в протоколе об административном правонарушении. Для этого там предусмотрена специальная графа «объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности». В ней очень сжато и кратко укажите, что вы не согласны с вменяемым нарушением. Подробности юрист советует отложить до суда.
Подпись в протоколе проставляется после того, как нарушитель ознакомился с его содержанием и оставил свой комментарий. Юрист пояснил, что даже если нарушитель не распишется, то на ход дела это никак не повлияет. В протоколе будет проставлена отметка о том, что нарушитель отказался от подписи, и документ все равно направят в суд.
Затем нарушителю придет извещение о времени и месте судебного разбирательства. Направляют его заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату. Извещения гражданам посылают по месту их жительства, отраженному в протоколе.
Если штраф все же выписали
Копия протокола об административном правонарушении всегда вручается нарушителю. Не стоит отказываться от ее получения, это пользы не принесет. Это важный документ, который следует сохранить. Как указывалось выше, сам протокол направляется в суд для вынесения постановления.
После случившегося гражданин может либо подать ходатайство, либо жалобу в суд. Для этого потребуется информация из извещения.
Ходатайство
Ходатайство подается только до того, как было вынесено судебное постановление. Направляют его в тот суд, в котором будет рассматриваться дело.
Чтобы понять, куда отправлять ходатайство, нужно учесть, что дело будет рассматриваться судом по месту совершения правонарушения. В протоколе об АПН будет указан адрес, по которому уполномоченное лицо выявило нарушение. С этой информацией гражданин может свободно узнать территориальную подсудность. Для этого проще всего в поисковой строке внести запрос: «районный суд адрес» (например, «г. Москва, Красная пл., 1»). Скорее всего, поисковик выдаст нужный суд.
Нарушитель в свободной форме излагает свою просьбу или видение ситуации. В шапке указывается, кому адресовано и от кого данное ходатайство. Далее пропишите, какое дело рассматривает суд и в отношении кого. Затем в вольной форме донесите вашу позицию по данному делу, а в конце изложите свою просьбу: например, прекратить производство по делу и ограничиться устным замечанием.
Ходатайство подготавливается либо о прекращении производства по делу ввиду отсутствия события и состава правонарушения, либо о применении статьи 2.7 или 2.9 КоАП РФ о крайней необходимости и малозначительности правонарушения. Так, в Республике Татарстан и ряде других регионов уже существует практика применения нормы о малозначительности, рассказывает эксперт.
В статье 2.7 КоАП РФ сказано, что если у привлекаемого была крайняя необходимость совершить правонарушение, иными способами он действовать не мог и предотвращенный вред больше, чем причиненный, то такое деяние не является нарушением. В статье 2.9 КоАП РФ говорится, что если лицо хоть и совершило нарушение, но оно настолько незначительно, что вреда никому не причинено, а риск наступления негативных последствий минимален, то такое нарушение может быть признано малозначительным, а нарушитель может ограничиться устным замечанием.
«Не просто раздача денег»: как решают проблемы с регистрацией безработных в Москве>>
Жалоба
Подача жалобы возможна в течение десяти суток после вручения постановления (обычно его вручают либо лично, либо присылают по почте), причем обжаловать штраф можно вплоть до Верховного суда РФ. Мацала считает, что, поскольку госпошлину за это не взимают, жалобу на постановление по делу об АПН в любом случае стоит направить.
Любой гражданин может легко подготовить жалобу на постановление. Образец жалобы можно найти в интернете. Для удобства нарушителей суды очень часто прописывают в постановлении наименование вышестоящего суда, куда можно направить жалобу на это самое постановление. Жалобу подать можно лично или по почте (желательно заказным письмом с описью вложения). Обязательно нужно приложить копию постановления.
Помните, что сотрудники полиции и иные должностные лица не имеют полномочий и права самостоятельно принимать сумму штрафа и вносить ее в казну. Нет такого права и у суда. Суд вынесет постановление, укажет реквизиты, и нарушитель самостоятельно оплатит штраф, к примеру, через кредитное учреждение в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.
Прямая финансовая помощь бизнесу: новые меры поддержки от Путина в связи с коронавирусом>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии