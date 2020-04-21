РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Сотрудники «Подольского комбината благоустройства» продолжают работы по уборке территории поселка Дубровицы от мусора, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Несмотря на сложную обстановку сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» продолжают выполнять работы на территории поселка Дубровицы в рамках проведения месячника по благоустройству. Так, в настоящее время производятся работы по очистке территории от мусора, покраске малых архитектурных форм, бордюров», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил сотрудников комбината и отметил, что к работам в поселке по уборке прилегающей территории подключились и сотрудники котельной.