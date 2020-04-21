РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 апр. Жителям Красногорска предлагают принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Центр культуры и досуга в Путилково запускает акцию «Бессмертный полк онлайн». Проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, продлится до 4 мая», - говорится в сообщении.

Для участия в акции нужно сделать фотографию своей семьи вместе с портретом ветерана или записать историю своего героя на видео. Разместить пост с фотографией или видео у себя на странице в соцсети с хештегами: #цкдбессмертныйполконлайн, #центркультурыидосуга, #культураподмосковья, #культуракрасногорья, отметить Центр культуры и досуга @mbumukckd.

«Все истории попадут в единую видеолетопись, которую Центр культуры и досуга запустит на страницах своих социальных сетей 9 мая», - заключается в материале.

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