РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Дом культуры «Манюхинский» городского округа Мытищи проводит онлайн-конкурс детских рисунков о здоровом образе жизни до 30 мая, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.



В ходе онлайн-акции участники выкладывают свои работы в социальные сети. Затем направляют ссылку на работу в Instagram-аккаунт ДК «Манюхинский».

«Здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, физическую активность, закаливание, искоренение вредных привычек, позитивное восприятие жизни. Дети в своих рисунках должны изобразить: любовь к спорту, как они заботятся о своем здоровье, как они трудятся и учатся, отдыхают вместе с родителями», - говорится в сообщении.

Победителем будет объявлен рисунок, набравший наибольшее число лайков после окончания конкурса 30 мая.