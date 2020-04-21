РИАМО - 21 апр. В подмосковном Наро-Фоминском городском округе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины в реке, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«20 апреля 2020 года недалеко от берега в реке Коняженке в Наро-Фоминском округе обнаружено завернутое в плед тело 40-летней гражданки одного из соседних государств со связанными руками и ногами. Давность наступления смерти женщины около трех суток», - говорится в сообщении.

Проверку по данному факту проводит следственный отдел по Наро-Фоминску Главного следственного управления СК России по Московской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.