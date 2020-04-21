РИАМО - 21 апр. На страницах Мосгорпарка в социальных сетях опубликуют три лекции, в рамках которых расскажут о развитии городских парков в период с XIV века до наших дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лекции будут опубликованы 22, 23 и 24 апреля в 12:00.

«На первой лекции «От монастырских садов до Царева сада» расскажут, как хозяйственные земли в XIV веке стали превращать в декоративные сады, где был расположен первый развлекательный парк и опыт каких стран позаимствовали архитекторы при создании зеленых территорий в XVIII веке», — говорится в сообщении.

В рамках второй лекции, которая будет называться «От усадебных до общественных парков», зрителям расскажут о периоде XVIII–XIX веков, когда парки и сады стали частью городского ландшафта.

Третья лекция «От первых парков культуры до многофункциональных зон отдыха» будет посвящена советскому и современному времени. Зрители узнают, как проводились культурно-массовые мероприятия в парках в СССР, и какие новые форматы парковых зон возникли в то время.

Также будут представлены уникальные фотографии и иллюстрации из переодически изданий советских журналов 1930-1960 годов из архивов московских музеев, парков и личных коллекций.