РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Московский государственный открытый университет (МГОУ) в городском округе Мытищи проведет во вторник вебинар про эффективность журналистских выступлений с участием писателя и журналиста Алексея Бархатова, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«О том, как важно для журналиста понимать последствия своего слова и дела, как спрогнозировать и получить ожидаемый результат, вы узнаете на мастер-классе Алексея Бархатова«Как ваше слово отзовется?». Темы вебинара: журналистика как вид прикладной деятельности с целью оперативного совершенствования окружающей действительности; эффективность журналистских выступлений; условия и приемы повышения качества выступлений; возможные ошибки и просчеты», - говорится в сообщении.

Начало вебинара в 18:00, ссылка на регистрацию находится в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.