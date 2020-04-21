РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. Голосование за установку освещения на дорогах в Балашихе в 2021 году начнется на портале «Добродел» 1 мая и продлится до 1 июня текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Жители Балашихи смогут принять участие в сборе предложений на портале «Добродел» по строительству линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки зданий. Он пройдет с 1 мая по 1 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

Адреса, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план работ на 2021 год.

Итоги голосования будут доступны на «Доброделе» после 15 июня.