РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 апр. В Щелкове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который переклеил в магазине на дорогостоящую музыкальную колонку штрихкод от более дешевой, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

На кассе сотрудница магазина заметила несоответствие товара ценнику, который пытался оплатить мужчина, и нажала тревожную кнопку.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что один из покупателей переклеил на дорогостоящую музыкальную колонку штрихкод с более дешевой. После чего произвели задержание злоумышленника», - говорится в сообщении.

Им оказался 34-летний житель Москвы, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Сумма ущерба уточняется. В настоящее время по данному факту проводится проверка.