РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Жители Подольска 22 апреля смогут посмотреть онлайн-трансляцию открытого урока к 150-летию Ленина, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Онлайн-трансляция открытого урока, посвященного 150-летию Владимира Ленина, «Историческое наследие Ленина в судьбе России и развитии Подольска» пройдет 22 апреля в Подольске и начнется в 11:00. В мероприятии примут участие доктор философских наук, профессор Сергей Буторов, студенты 1 курса РГУТиС, ведущий методист МУК «Музей «Подолье» и другие», - говорится в сообщении.

Участники выступят с докладами о судьбе, деятельности, наследии и исторической роли Ленина. В ходе открытого урока участники поговорят о ленинских декретах о мире, о земле, о создании РККА и ЧК, о национализации предприятий, о плане ГОЭЛРО и об основании СССР.